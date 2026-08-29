Może jestem naiwny ale czy nie da się jakoś poprawić systemu aby skutki wycieku były mniejsze.

Np.egzekucja komornicza powinna być tylko po faktycznym zweryfikowaniu przez sąd, że faktycznie dana osoba podpisała daną umowę.

Czyli jest umowa to weryfikujemy podpis i bez tego w ogóle nie powinna być zaczęta żadna egzekucja.

A kiedy to były jakieś wynalazki typu sąd przez internet, gdzie jeszcze szczególnie na początku z tego co pisali to działało też Pokaż całość