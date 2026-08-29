BezpieczneDane.GOV.PL zaktualizowane o bazę z wycieku z MyDr!
W serwisie BezpieczneDane.GOV.PL pojawiła się możliwość sprawdzenia, czy wasz PESEL znalazł się w wycieku z MyDr!matixrr
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W serwisie BezpieczneDane.GOV.PL pojawiła się możliwość sprawdzenia, czy wasz PESEL znalazł się w wycieku z MyDr!matixrr
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Komentarze (105)
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Przecież to wygląda jak jakiś scam.
To już lepiej było kazdemu w mObywatelu napisać xD
ale to nie trzeba od razu tak głośno o tym mówić i ludziom przeszkadzać, po co ich martwić?
No tak, lepiej ludzi straszyć smsami o deszczu albo wysokiej temperaturze w k---a lecie xD
Np.egzekucja komornicza powinna być tylko po faktycznym zweryfikowaniu przez sąd, że faktycznie dana osoba podpisała daną umowę.
Czyli jest umowa to weryfikujemy podpis i bez tego w ogóle nie powinna być zaczęta żadna egzekucja.
A kiedy to były jakieś wynalazki typu sąd przez internet, gdzie jeszcze szczególnie na początku z tego co pisali to działało też
Kur.. mamy domniemanie niewinności, ale jak ktoś ci ukradnie tożsamość (po państwo nie potrafi wprowadzić mechanizmów na ochronę numerka, który samo ci obowiązkowo nadało), to latami musisz udowadniać, że to