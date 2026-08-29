Nie rozumiem o co cale halo, jak wszystko jest dostepne publicznie to niech rzad sam robi zestawienia i kontroluje budzet, w koncu od tego chyba sa te ministerstwa i to nam obiecuja zabierajac podatki prawda? czego najwyrazniej nie robili skoro wychodza takie kwiatki



natomiast jesli szpital nie musi tego robic na kazde zyczenie dziennikarza no to za dodatkowa prace moze sobie wolac pieniadze



dla mnie problemem jest rzad jako ta czesc kraju Pokaż całość