Chcieli 8 tysięcy od dziennikarza. Teraz tłumaczą się z milionowych umów
Szpital w Chrzanowie zażądał od dziennikarza ponad 8 tysięcy złotych za zestawienie zarobków lekarzy. Te same zarobki odstarnak
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Szpital w Chrzanowie zażądał od dziennikarza ponad 8 tysięcy złotych za zestawienie zarobków lekarzy. Te same zarobki odstarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (18)
najlepsze
Przecież dyrektor szpitala, też lekarz, musi przystawić pieczątkę. To jak nic co najmniej minutę trzeba liczyć.
Czyli właśnie 8 tysięcy.
Widzicie. Jednostkowy przypadek jak malowany ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Czyli 2 tygodnie pracy dla 1 osoby, aby zastosowac odpowieni filtr w ich programie księgowym i wydrukować to co im pokazało...
natomiast jesli szpital nie musi tego robic na kazde zyczenie dziennikarza no to za dodatkowa prace moze sobie wolac pieniadze
dla mnie problemem jest rzad jako ta czesc kraju
Gdyby zaczęli tam ogarniać ten syf, to urzędnicy którzy robią tam od dekad sami by się podłożyli, bo by się okazało, że są hamulcowymi zmian, ale przynajmniej mają stołki. Od płyty dyrektorów i naczelników dostałoby wypowiedzenia.
To jak z tym wicedyrektorem w ministerstwie, co go Wojciech Mann odegrał.
@Anomalocaracid: przez 12 miesięcy w każdym miesiącu?...