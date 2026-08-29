Ale to jest programowanie przymusu posiadania baby która staje się powoli słonicą i truchłem.



Potem chodzi taki jeden z drugim i stęką bo żona nie pozwala na to czy tamto.

Hitem był znajomy z pracy któremu składałem PC ale w starej obudowie 🤣🤣 żeby żoneczka się nie dowiedziała. Drugiemu żona drona nie pozwoliła kupić za troche ponad dwa kafle. Ja swój mam od prawie dwóch lat i jeszcze nie rozpakowany. Ja nie twierdze Pokaż całość