Samotność zmienia mózg. Dlatego mężczyźni piją więcej
Izolacja społeczna to nie tylko poczucie osamotnienia to realna zmiana w biologii mózgu. Najnowsze badania pokazują, że samotność przeprogramowuje obwody nerwowe tak, że pcha mężczyzn do sięgania po a-----l. Zaskoczeni badacze odkryli też, że kobiety reagują na ten proces zupełnie inaczej.Tired_
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Komentarze (43)
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-pierwszy to znajdzie sobie jakieś hobby, sport, w który się mocno wkręci i w którym picie alkoholu drastycznie będzie wpływać na wyniki.
lub:
-zostanie alkoholikiem
@elo345: jest też 3 - można żyć jak człowiek samemu.
Potem chodzi taki jeden z drugim i stęką bo żona nie pozwala na to czy tamto.
Hitem był znajomy z pracy któremu składałem PC ale w starej obudowie 🤣🤣 żeby żoneczka się nie dowiedziała. Drugiemu żona drona nie pozwoliła kupić za troche ponad dwa kafle. Ja swój mam od prawie dwóch lat i jeszcze nie rozpakowany. Ja nie twierdze
@Dave_Leet: Drugi sobie kup to im raźniej będzie.
@Dave_Leet: czyje dziecko w szkole?
Zakop. Dodającemu karny futas w pysk za nieprzeczytanie artykułu i fantasmagorie o zachowaniach mężczyzn.