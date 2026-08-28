Nie da się zwyczajnie na to patrzeć

Wygląda na to że dosłownie każdy tylko czeka na okazję żeby nas okrasc

Żałosne jest ze z taką wyższością na tym portalu wyśmiewacie ukraincow jaka tam korupcja a u nas w tym chlewie? Jest w ogóle ktoś uczciwy? Ktoś kto powie nie?