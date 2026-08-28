Działka dla córki burmistrz za 19 zł w Limanowej...
Limanowa. Przy ul. Nowej miejską działkę o powierzchni 216 m wydzierżawiono bez przetargu za 19,25 zł miesięcznie. Obok zaplanowano park kieszonkowy, którego lokalizację wskazały 2 osoby. Za prywatną inwestycją stoi córka burmistrz Jolanty Juszkiewicz.BlackROde
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
@konkarne: ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
No daje ludziom "Lepsze Jutro" :-)
@haohao: daje swoim wyborcom Lepsze Jutro
Wygląda na to że dosłownie każdy tylko czeka na okazję żeby nas okrasc
Żałosne jest ze z taką wyższością na tym portalu wyśmiewacie ukraincow jaka tam korupcja a u nas w tym chlewie? Jest w ogóle ktoś uczciwy? Ktoś kto powie nie?