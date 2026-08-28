bo to nigdy nie mialo dzialac inaczeju podstaw kazdy martwi sie o "swoje"problem w twojej wyliczance jest taki ze spoleczenstwo jest tak zmanipulowane i zaklamane ze nie potrafi walczyc o swoje, nie potrafia wyciagnac konsekwencji od sprzedajnego/zaklamanego polityka ani nie potrafia podjac decyzji dobrej dla siebie czy swojego dziecka o kraju nie wspominajac