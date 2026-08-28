Rząd wyda 10 mld zł na gigafabrykę AI. Ceny prądu wystrzelą, a USA już tego...
zakazuje. Rząd chce wydać do 10 mld zł na gigafabrykę AI w Polsce. Eksperci ostrzegają: potężny pobór prądu uderzy w nasze portfele i wywinduje rachunki za energię. W stanie Nowy Jork z tego samego powodu wprowadzono już zakaz budowy takich obiektów.Tired_
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Komentarze (74)
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1) słupki,
2) koryto.
Te k---y obywatela mają w dupie.
bo to nigdy nie mialo dzialac inaczej
u podstaw kazdy martwi sie o "swoje"
problem w twojej wyliczance jest taki ze spoleczenstwo jest tak zmanipulowane i zaklamane ze nie potrafi walczyc o swoje, nie potrafia wyciagnac konsekwencji od sprzedajnego/zaklamanego polityka ani nie potrafia podjac decyzji dobrej dla siebie czy swojego dziecka o kraju nie wspominajac
@Kurbeledele: A niby czemu? Prąd z węgla jest tak samo dobry, tym bardziej jak masz go w kraju.
@szaloneneutrino: Przy naszych kosztach wydobycia można uznać, że go nie mamy praktycznie ;)
Tyle, że to nieprawda. USA idzie w to na całego, a zaczynają zakazywać stawiania tam, gdzie uderza to w ludzi.
@belzebup: Tego świata?
Po co, skoro są w USA?
Mowa jest o UE, nie o USA, nwet nie przeczytałeś
Ty nawet nie umiesz czytać, a już się wypowiadasz