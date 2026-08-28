Ciekawostką jest, że w USA mają pacjenta z wadą genetyczną, która wywołuje pewnego Alzheimera poniżej 60. roku życia. Kilkunastu członków jego rodziny z tą mutacją, wszyscy dostali Alzheimera, on nie, a ma już ponad 70 lat. Jest jednym z 3 takich przypadków na świecie, pierwszym tak dokładnie przebadanym.

Gość pracował jako palacz w US Navy i wiele lat był narażony na bardzo wysokie temperatury, ma ponad 2.5x wyższe stężenie proteiny, która naprawia Pokaż całość