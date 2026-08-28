Dwa zastrzyki cofnęły uszkodzenia mózgu. Przełom w badaniach nad Alzheimerem
Naukowcy użyli nowatorskiej nano-gumki, by zmusić mózg do tworzenia nowych neuronów. Po zaledwie dwóch zastrzykach myszy z chorobą Alzheimera odzyskały pamięć i sprawność. Czy to przełom, na który czekaliśmy?Tired_
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Komentarze (32)
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@tylkolurko:
Masz artykuł o mszach i mówi on, że dzięki ich żelowi MYSZY miały znaczną poprawę, sam autor zaznacza jasno że na tym etapie jest za wcześnie, żeby przenosić wyniki na ludzi. Do tego oni wcale tam nie tworzą leku na Alzheimera, po prostu badają możliwości przyśpieszonej regeneracji uszkodzonych komórek mózgu, jeżeli to by działało to potencjalnie może mieć o wiele większe zastosowanie.
Teraz czeka ich składanie papierów o pozwolenie
Gość pracował jako palacz w US Navy i wiele lat był narażony na bardzo wysokie temperatury, ma ponad 2.5x wyższe stężenie proteiny, która naprawia
Pacjenci cierpieli na śpiączkowe zapalenie mózgu (encephalitis lethargica), które wprowadziło ich w stan katatonii (zablokowanie funkcji motorycznych i poznawczych, sprawiające wrażenie otępienia). Podany lek to L-DOPA (prekursor dopaminy), który uzupełniał drastyczne niedobory tego neuroprzekaźnika. Tolerancja na lek i skutki uboczne doprowadziły jednak do nawrotu objawów.
Swoją drogą dobry film nakręcono na tej podstawie: https://www.filmweb.pl/film/Przebudzenia-1990-1035