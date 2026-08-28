Niekompletna historia mikroprocesorów
Mikroprocesory - mózgi komputerów, równie tajemnicze jak piękne (w każdym razie dla ludzi o oryginalnym poczuciu estetyki). Prześledźmy historię procesorów goszczących w pecetach. Część pierwsza - od 8086 do 486Adam_Smialek
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komentarze (9)
najlepsze
Z mojej perspektywy jest to zresztą kwestia czysto pragmatyczna: wystarczy, że raz zaakceptuję taki materiał, a algorytm natychmiast wyciąga z tego daleko idące wnioski i zaczyna serwować mi co drugi film wypełniony rozmaitymi