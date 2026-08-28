Mam zasadę: jeżeli na filmie pojawia się jakieś „ding 7:33 dong pierdokn”, natychmiast go wyłączam. Nie wiem, skąd wzięła się ta osobliwa moda i dlaczego najwyraźniej uznano ją za nieodzowny element współczesnego montażu audiowizualnego, ale absolutnie nie zamierzam jej tolerować.



Z mojej perspektywy jest to zresztą kwestia czysto pragmatyczna: wystarczy, że raz zaakceptuję taki materiał, a algorytm natychmiast wyciąga z tego daleko idące wnioski i zaczyna serwować mi co drugi film wypełniony rozmaitymi Pokaż całość