Filipiny dzięki Polsce mają największą na świecie flotę śmigłowców Black Hawk
Filipiny właśnie odebrały ostatnią partię śmigłowców S-70i Black Hawk, stając się największym użytkownikiem tej wersji na świecie. To potężne zamówienie zrealizowały zakłady PZL Mielec. Maszyny wesprą kluczowe misje humanitarne na archipelagufreedomseeker
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Komentarze (52)
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@Vic: szkoda tylko, że to należy do USA
pan redaktur z Interii się trochę zapędził xD Jak pójdę do sklepu i kupię chleb, to dzięki pani Halinie z osiedlowego nie zdycham z głodu? XD