S-70i Bieda Hołk to maszyna cywilna ubrana na wojskową. Ten głupi pisowski zakup skorygował sam PiS. Zamawiając AW149. A PZL Mielec to zagraniczny zakład, w zasadzie montownia. Udział produkcji jest niewielki. Dużo więcej by nam dała umowa na Caracale za Tuska.