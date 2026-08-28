Dlaczego przy byle festynie naparzają z głośników, że słychać ich z kilometra?

Przecież ludzie przy scenie spokojnie mogliby się bawić przy poziomie głośności 10x mniejszym, a tak to raczej tortura, a nie zabawa.

U kumpla 600m od sceny przy zamkniętych oknach, jak jest byle występ, to nie słyszy własnych myśli.