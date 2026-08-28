Dlaczego współczesna muzyka jest tak głośna? Wymuszona wojna głośności.
Dlaczego współczesne nagrania są tak głośne? Skąd wzięła się kompresja dynamiki i dlaczego coś, co początkowo miało przede wszystkim chronić nadajniki, urządzenia i nośniki przed przeciążeniem, stało się jednym z najważniejszych narzędzi kształtowania brzmienia muzyki?HardWax
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Komentarze (53)
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Przecież ludzie przy scenie spokojnie mogliby się bawić przy poziomie głośności 10x mniejszym, a tak to raczej tortura, a nie zabawa.
U kumpla 600m od sceny przy zamkniętych oknach, jak jest byle występ, to nie słyszy własnych myśli.
Kiedyś piosenkarki musiały mieć głos, teraz muszą mieć c---i.
A kankan to został wymyślony w XIX wieku, więc nie p-----l, że sprzedawanie cyckami to zostało wymyślone dzisiaj.
Kto to jest?
Bo umie odpwiedział.