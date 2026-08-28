Rowerzysta kontra autobus. Awantura zablokowała ruch na 15 min Just a moment...
Kłótnia między rowerzystą a kobietą kierującą autobusem przez 15 minut zablokowała cały ruchstefan_1971
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Kłótnia między rowerzystą a kobietą kierującą autobusem przez 15 minut zablokowała cały ruchstefan_1971
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Komentarze (145)
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Zupełnie inaczej jest jak to rowerzysta wymusza pierwszeństwo, wtedy to jest nic takiego i lekkie naginanie nieżyciowych przepisów... ¯\(ツ)/¯
Nie wiemy czy rowerzysta zachował sie zasadniczo bo to już któryś taz jak
@Mariusz357: niebieska mazda z nagrania wypełnia tą definicję
czytanie ze zrozumieniem być trudne XDD
To atobusiara wymusiła pierwszeństwo no ale to SIE KURŁA AAAAAAAAAAAAAA NIELICZYY BETON ZREC MUSZEM BO SIE UDUSZEM
Zaskakująco pozytywna postawa policji, choć powinni babie mandat wlepić, ale i tak dobrze, że nie zglebowali rowerzysty...
Spokojnie dało się wyminąć. Życie nie polega na tym, żeby być osłem w błahych sprawach. Piszę to jako rowerzysta.
to jest bardzo częste w Polsce
Wszyscy narzekają na rowerzystę, ale jakby zamiast rowerzysty jechał autobus albo ciężarówka to wszyscy by narzekali na kierującą.
@Altar: czasami mam, ale mimo tego nie robię takich rzeczy
przecież to jest cel masy krytycznej
tu widać że już było miejsce żeby przejechała, czemu tego nie zrobiła? pewnie jak ruszała to pan łowełkowiec znowu blokował drogę?
mógł powiedzieć co mysli o jej skillach i wszyscy by pojechali dalej, ale nie, trzeba być jak rozwydrzony dzieciak i robić aferę
też mi nowość
dodatkowo od kierowcy autobusu powinno się oczekiwać znajomości przepisów a nie "jakoś to będzie"