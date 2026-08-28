Graficzny emulator MERY-400.
W emulatorze EM400 pojawiło się kilka sporych nowości. Czas więc najwyższy wydać nową wersję i trochę wam o niej opowiedzieć. A ponieważ nie raz już pytaliście mnie o przewodnik po emulatorze, to okazja wydaje się być idealna również i na to.HardWax
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Komentarze (12)
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Lubię takich pasjonatów.
polecam filmy na yt dotyczące mery 400 mery 400
Licznik 5 osob tylko to potwierdzil
@KurnikoweKuriozum: Crysis nie, ale Dooma na pewno ktoś odpali ;-)