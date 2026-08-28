Miałem ileś podejść do diet pudełkowych i ja nie wiem jak ludzie na tym wytrzymują? Bo ja po tygodniu jechania na tym szpitalnym żarciu w cenie obiadu w restauracji dostaję pierd*lca...

1) Jadą po kosztach i dla przykładu jak mają być węgle to dają ryż/kaszę, bo tanie i wystarczy wstawić do wody, nawet małpa by sobie poradziła. Więc jak od czasu do czasu najdzie Cię ochota na placki ziemniaczane, pierogi czy, nie Pokaż całość