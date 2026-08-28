Inny skład w aplikacji, a inny na pudełku. Prawniczka punktuje Maczfit
Prezentowany na stronie internetowej Maczfit i w aplikacji tej firmy skład posiłków różni się od tego, który można przecketjow17
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Prezentowany na stronie internetowej Maczfit i w aplikacji tej firmy skład posiłków różni się od tego, który można przecketjow17
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (28)
najlepsze
Jak ktoś chce zrobic redukcję to jestem sobie w stanie wyobrazić, że nie zauważy.
Chyba że uważasz że immanentną cechą polskich firm jest ciągle okłamywanie klientów. To albo żyjemy w innych światach albo masz jakieś ogromne kompleksy na punkcie swojego pochodzenia i musisz wyolbrzymiać wszystkie negatywne przypadki i ekstrapolować je na kraj/ludzi/narodowość. To jakaś specyficzna ojkofobia
@lubie_milfy: Oczywiście, że to drugie. Niektórzy w tym kraju maja po prostu ogromne kompleksy wobec zachodu. Komuna już dawno się skończyła, ale oni tam dalej mentalnie pozostali.
1) Jadą po kosztach i dla przykładu jak mają być węgle to dają ryż/kaszę, bo tanie i wystarczy wstawić do wody, nawet małpa by sobie poradziła. Więc jak od czasu do czasu najdzie Cię ochota na placki ziemniaczane, pierogi czy, nie
IJHARS lubi to.
Najczęstsza kombinacja-zwiększają kaloryczność posiłków pchając masę tłuszczu pod różną postacią. Niektórzy to nawet nie patrzą na to czy tłuszcze są zdrowe i pchają wszędzie, nawet do deserów tłuszcz palmowy i kokosowy.
@thewickerman88: w Polsce tak właśnie robi się usługi.
Na zachodzie to nie do pomyślenia, u nas biznes plan
Kiedyś był jeszcze argument cenowy, cateringi były drogie a żywność tania, ale teraz różnica cenowa wychodzi na tyle niewielka że szkoda czasu na gotowanie.
Oczywiście mówię o ludziach którzy chcą się sensownie odżywiać, jak ktoś gotuje gar spaghetti bolognese w niedzielę i
Co ty gadasz? Wcale nie trzeba nie wiadomo ile w kuchni siedzieć by sobie jedzenia tyle zrobić.
Komentarz usunięty przez moderatora