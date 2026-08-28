Chaos na polskim lotnisku. Samolot odleciał bez 130 pasażerów
Nietypowy finał miał opóźniony rejs Ryanaira z Poznania do Girony. Ok. 130 pasażerów nie znalazło się na pokładzie, ponieważ samolot wystartował o godz. 10.00, choć wcześniej podróżni zostali poinformowani o wylocie cztery godziny później.Fortepianino
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Komentarze (12)
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Jednak jeżeli chodzi o autobusy to zdarzyło mi się kilkukrotnie, że przewoźnik wysłał SMS z informacją o opóźnieniu wraz z linkiem do śledzenia jak się odbywa realizowany kurs. Opóźnienie blisko godzinowe, ale na szczęście większość ludzi została czekać. Autobus przyjechal po ok. 20 minutach. Od tamtej pory jak słyszę ogłoszenie o opóźnieniu to jednak stoję jak ten baran na przystanku i czekam.
Chyba z 3 razy musiałem to przeczytać, żeby zrozumieć.