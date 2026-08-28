No na lotnisku to dość spora wpadka.

Jednak jeżeli chodzi o autobusy to zdarzyło mi się kilkukrotnie, że przewoźnik wysłał SMS z informacją o opóźnieniu wraz z linkiem do śledzenia jak się odbywa realizowany kurs. Opóźnienie blisko godzinowe, ale na szczęście większość ludzi została czekać. Autobus przyjechal po ok. 20 minutach. Od tamtej pory jak słyszę ogłoszenie o opóźnieniu to jednak stoję jak ten baran na przystanku i czekam.