Kilkanaście zmyślonych źródeł. Kolejną pracę współautorstwa Mróz-Gorgoń też mogła zostać stworzona przez AI
Barbara Mróz-Gorgoń jest główną bohaterką afery związanej z rzekomym użyciem AI do opracowania raportu na zlecenie rządu. Okazuje się jednak, że nie tylko raport "Polaków Portret Własny" mógł zostać stworzony przy pomocy AI. Naszą uwagę zwróciła jedna z prac naukowych.Moron
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Komentarze (53)
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To jest najlepsza specjalistka WEDŁUG TUSKA - a nie najlepsza.
Tu masz kolejna tuskową specjalistkę od edukacji:
@xe29gR3xL3Z1: Tym bardziej że całe ten zamknięty krąg ocenia, recenzuje, przyznaje tytuły i tak naprawdę nikt nie ma nad nim bezpośredniej kontroli.