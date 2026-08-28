Sami tej walki nie wygrają, ale jak im się uda stworzyć wspólny front z innymi krajami EU to trzymam kciuki. Ale ciekawy jestem czy podobny problem mają w innych krajach, bo u nas to jest masakra. Na pewno u nas się znalazło się wielu "zakochanych" w Nawrockim, którzy, pomyśleli, że ten filmik z nim, jak naganiał do inwestowania jest prawdziwy i stracili swoje pieniądze.