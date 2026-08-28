20 mln zł dziennie z oszukańczych reklam! Brzoska i rząd uderzają w Metę
Rafał Brzoska szacuje, że Meta zarabia w Polsce na scamerskich reklamach nawet 20 mln zł dziennie. Szef InPostu stworzył system ScamWatch wykorzystujący AI do wykrywania fabryk oszustw i zebrał 100 tys. podpisów pod petycją o oddawanie przez platformy 150% zysków ze scamu.Tired_
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Komentarze (23)
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Kompletnie nie żal mi tego pana, wręcz przeciwnie - obserwuję całą sprawę z przeogromnym rozbawieniem, a jego zachowanie uważam za pełen hipokryzji ból d--y.
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-inpost-nie-placi-swoim-ajentom-i-jest-im-winny-setki-tysiecy,nId,2266494
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/kurierzy-inpost-mowia-dosc-nie-chca-podpisac-nowych-warunkow-pracy/tbf3lh4