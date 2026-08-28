Skarżysko-Kamienna: Szpital na skraju upadku. 153 mln zł długu
Sąd Rejonowy w Kielcach umorzył postępowanie restrukturyzacyjne wobec szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. To pokłosie orzeczenia Sądu Najwyższego, który uznał, że SP ZOZ nie ma zdolności restrukturyzacyjnej.Poludnik20
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Komentarze (34)
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Za chwilę będziemy mieli American Dream ze wszystkimi pakietami. LuxMed, Pzu, itp już ostrzą zęby.
Zatęsknimy za naszym NFZ z kolejkami.
@neerg_ylno: Okoliczne szpitale wypłacają faktury z opóznieniami po 2 miesiące, kolejne szpitale w kolejce, wiszą na włosku.
Może i jakość się nie zmieni a ilość spadnie, ale za to konowały nie będą tyle zarabiać, co nie?