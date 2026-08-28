Spokoooojnie, przejmie luxmedzik, wywali sory srory i jakieś tam interny niedochodowe gówna, zrobi kolejny szpitalik jednodniowy, a jakbyś się doczołgał umierający, to cię przyjmą więc odbijesz się jako pacjent na nich, po czym luxmedzikową kareteczką pojedziesz do publicznego wojewódzkiego.



Może i jakość się nie zmieni a ilość spadnie, ale za to konowały nie będą tyle zarabiać, co nie?