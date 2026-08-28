"26 sierpnia 2026 r. rada Birmingham złożyła do High Court wniosek o sądowy zakaz samowolnego mocowania przedmiotów na infrastrukturze drogowej, np. latarniach. Dotyczy to flag, banerów i tablic — niezależnie od ich treści. W praktyce sprawa powstała głównie z powodu flag brytyjskich i św. Jerzego rozwieszanych przez grupę „Raise the Colours”. Komunikat Birmingham City Council



To nie jest ogólny zakaz brytyjskich flag:



można je nadal wywieszać na prywatnych domach, posesjach i w miejscach, gdzie Pokaż całość