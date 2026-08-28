Urząd miasta w Anglii w Birmingham zabronił wywieszania flag Brytyjskich
Pod groźbą nielimitowanej grzywny baz do dwóch lat więzienia. Rozporządzenie dotyczy wyłącznie flagi brytyjskiej oraz tzw. krzyża Św. George'a. Uzasadnieniem być jakoby 'dbałość o ogólne bezpieczeństwo publiczne'.kemot-iksworkal
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Komentarze (60)
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Ale ja mówię o zakazie wywieszenia, bo to zakaz ma swoje przyczyny w tel aviwie lub Waszyngtonie u Hochsztaplerów
Pozwolę sobie przewidzieć. Otóż będzie to całkowity brak redakcji. Król oraz cały dwór od lat zupełnie ignorują wszelkie problemy związane z napływem zdziczałych najeźdźców. Ich ten problem przecież w żadnej mierze nie dotyczy.
To nie jest ogólny zakaz brytyjskich flag:
można je nadal wywieszać na prywatnych domach, posesjach i w miejscach, gdzie
@trebeter: Wystarczy jedna skarga do council i już nie można...
Po naszemu to jest krzyż Świętego Jerzego.
https://www.express.co.uk/news/uk/2096143/labour-council-st-georges-flag-palestine
@Marcin-kski:
mają to, za czym głosowali
Dobrze że pakistańskie banery można wznosić lol