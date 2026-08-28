Prowizoryczny teleskop z obiektywów Canona odkrył rozpad gwiazdy
Naukowcy testujący dopiero budowany teleskop MOTHRA, złożony z setek teleobiektywów Canon 400 mm, zarejestrowali w halo Mgławicy Ślimak 22 łuki uderzeniowe, czyli ślady rozpadu materii wyrzuconej przez umierającą gwiazdę. To pierwszy bezpośredni dowód tak długiego procesu erozji kosmicznego pyłu.real_scoria
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Komentarze (27)
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Owady mają tak skonstruowane oczy.
@sqorvel: A ssaki, gady, które mają lepszy wzrok od owadów nie mają tak.
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