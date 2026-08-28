Potomkowie tamtych katów i zdrajców są dziś dobrze ustawieni i jeszcze pouczają, że nie można zaglądać do życiorysów. Szczególnie przodków.



Można wypominać Cenckiewiczowi wuja w SB.

Można wypominać Kaczyńskim willę na Żoliborzu.



Ale postkomuchom nie wypada wypominać dziadka w UB, ustawionych rodziców, ułatwień w edukacji, zdobyciu wykształcenia czy pozycji społecznej. Wtedy to nie.