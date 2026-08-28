80 lat temu zamordowano Inkę, sanitariuszkę Armii Krajowej
28 sierpnia 1946 roku komunistyczny sąd wojskowy w Gdańsku skazał na śmierć siedemnastoletnią Danutę Siedzikównę ps. Inka, sanitariuszkę i łączniczkę 5. Wileńskiej Brygady AK. Jej ostatnie słowa miały brzmieć niech żyje Polska. Zrehabilitowano ją dopiero w 1991 roku.real_scoria
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Komentarze (16)
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Można wypominać Cenckiewiczowi wuja w SB.
Można wypominać Kaczyńskim willę na Żoliborzu.
Ale postkomuchom nie wypada wypominać dziadka w UB, ustawionych rodziców, ułatwień w edukacji, zdobyciu wykształcenia czy pozycji społecznej. Wtedy to nie.
@MiKeyCo: Już Sołżenicyn opisywał ten schemat: "Po co rozdrapywać stare rany?".
Tacy ludzie zawsze starają się chronić swoje przywileje. I niestety - bardzo często skutecznie.
Jaka gitara dziewuszka
Komentarz usunięty przez autora
zabili ją nasi.
Jak mocno wykracza to poza to co widzimy dziś? Ludzi którzy domagają się od rosji interwencji militarnej w Polsce i mordowania polityków i co nieuniknione wielu obywateli