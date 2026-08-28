Eureka. Normlanie k---a geniusze w tym Citizen Lab. Wszystkie służby świata robią to od dekad. Ludzie z branży, znaczy tacy jak ja też. Wiem, gdzie jest dziecko w 2 minuty. Znaczy jego telefon. I co? Nic.



SS7 jest dziurawe od zawsze, po poczatku i pozostanie dziurawe jeszcze długo. A przynajmniej nic się w tej kwestii nie zmieni za naszego życia. Diameter, który miał być zbawieniem, jest niewiele lepszy. Tego systemu nie da się Pokaż całość