Ukryte SMS-y namierzały ludzi na świecie, wykorzystano polskiego operatora
Citizen Lab ujawnił kampanię inwigilacji telefonów przez protokoły SS7 i Diameter. Atakujący podszywali się pod operatorów z wielu krajów, także pod polskiego Plusa, wysyłając niewidoczne SMS-y namierzające lokalizację ofiar. Wykryto ponad 16 tysięcy takich prób w wielu krajach świata.real_scoria
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Komentarze (6)
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SS7 jest dziurawe od zawsze, po poczatku i pozostanie dziurawe jeszcze długo. A przynajmniej nic się w tej kwestii nie zmieni za naszego życia. Diameter, który miał być zbawieniem, jest niewiele lepszy. Tego systemu nie da się
@villager: otóż to.