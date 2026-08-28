Szpital w Chrzanowie: umowy z lekarzami na ponad 1 mln zł każda
Stawki na Oddziale Intensywnej Terapii i SOR są wysokie, bo to bardzo trudna praca, którą mało kto chce wykonywać - mówi w rozmowie z serwisem Wyborcza.biz Artur Baranowski, dyrektor szpitala w Chrzanowie.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (22)
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1. Mało kto chce wykonywać spośród aktualnych kitli z tą specjalizacją! Bo jest ich za mało. Co najwyżej.
2. A co niby robią kitle ze specjalizacją z SOR jeśli nie chcą pracować? Wykształcili się za darmo za publiczne pieniądze, pensje mają lepsze niż pewnie jakieś ~99% społeczeństwa... i nie chcą pracować? To niech zwrócą kasę wydaną na ich kształcenie!
Stworzyli rynek niskiej