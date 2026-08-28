I to się zgadza, na SORach nikt nie chce pracować i jest to problem w całym kraju. I nie ma to nic wspólnego z brakiem lekarzy, tylko z idiotyczna organizacja pracy i niedofinansowaniem. Przy obsadzie jednego lekarza oddział ratunkowy może obrobić jakieś 30-40 osób na dobę zakładając, że to same ostre przypadki wymagające szybkiej i dokładnej diagnostyki i konsultacji specjalistycznych. Tymczasem SOR odwiedza 3-4 razy tyle pacjentów. I nawet jeśli połowa z Pokaż całość