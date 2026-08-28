Pięknie głosujecie w wyborach, że same takie tuzy intelektu wybieracie 😂

Oni wpadają na te pomysły, bo Wy im na to pozwoliliście przez oddanie swojego głosu na nich lub na ich kolesi.

Cóż. Nie zapomnijcie iść głosować w kolejnych wyborach, bo bez Waszego głosu ten cyrk upadnie.