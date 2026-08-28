Zasłonisz twarz przy bankomacie dostaniesz karę. Nowy pomysł resortu sprawiedliw
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje przepisy, które pozwolą karać grzywną osoby zasłaniające twarz podczas wypłaty lustarnak
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Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje przepisy, które pozwolą karać grzywną osoby zasłaniające twarz podczas wypłaty lustarnak
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Komentarze (77)
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Oszustwa na Blika - smiechlem.
Kopiowanie kart - smiechlem podwójnie.
@f3st3r: Większe przychody do budżetu. Jak złodziej ukradnie Ci kartę i wyciągnie kasę z bankomatu to Ty dostaniesz jeszcze grzywnę za zasłanianie twarzy. Tak samo w zimie jak zapomnisz odsłonić.
Oczywiście na złodziei to nie będzie działać bo jak policja nie potrafi go złapać za kradzież to to tym bardziej nie będzie potrafiła go złapać żeby ściągnąć z niego grzywnę.
@f3st3r: ma rozwiązać problem gotówki - to nie ostatni pomysł na zniechęcanie do jej stosowania. Z pewnością będą kolejne i to bardziej uciążliwe i pozbawiające prywatności.
@wypokowy_expert: I co jeszcze? Tortury i publiczna chłosta?
Oni wpadają na te pomysły, bo Wy im na to pozwoliliście przez oddanie swojego głosu na nich lub na ich kolesi.
Cóż. Nie zapomnijcie iść głosować w kolejnych wyborach, bo bez Waszego głosu ten cyrk upadnie.
Głosuj na POPIS to dostajesz POPIS.
Skąd wiadomo że to ja miałbym dostać karę, skoro mam zasłoniętą twarz?
@ChillExecutiveOfficer: A jeśli ja jako właściciel konta jest OK z tym że ktoś ukradł moją kartę i nie mam ochoty tego zgłaszać? Mam prawo mieć to w dupie.
@ChillExecutiveOfficer: Nie wiem, nie znam się, nie moja sprawa.
sprytne
Niech w końcu wymyślą zabezpieczenia na bankomaty, żeby nie dało się zamontować nakładki zczytującej karty.
więc jak ktoś komuś ukradnie kartę, to właściciel nie dość, że zostanie okradziony to dostanie jeszcze karę za to, że złodziej zasłaniał twarz przy wypłacie