No to czas na licytowanie kto jest bardziej o kogo zależny :D. USA bez ASML jest w d***, ale nie tylko, ASML jest tylko początkiem łańcucha, bo nawet z mając dostęp do maszyn litograficznych, sami nie potrafią z nich korzystać, dalej w tym łańcuchu jest zależność od Japonii, Korei, czy Tajwanu, bo USA nie ma swojej nowoczesnej technologii, mają jedynie kapitał i kupują wszystko zamiast samemu tworzyć. Tym sobie strzelili w kolano, Pokaż całość