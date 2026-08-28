USA chcą odciąć Chiny od maszyn ASML. Holenderski gigant dostał ultimatum
Waszyngton naciska na Holandię, aby ta praktycznie zablokowała nie tylko sprzedaż części urządzeń, lecz także serwis maszyn, które zostały sprzedane przed wprowadzeniem sankcji. Chiny odpowiadają za 15% zamówien od ASML, nie licząc serwisu, więc straty będą ogromne. W przypadku odmowy USA grożą...jestemjakijestem1212
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Komentarze (33)
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Trust me bro
@xpear: xD
@dktr: Mylisz dwa światy - solid-state to jest światło z kryształu (np. laser półprzewodnikowy) i takowy nie może istnieć dla EUV... Zwyczajnie nie ma takich materiałów, które miały by odpowiednie właściwości, żeby EUV produkować. Ten patent ASML ze strzelaniem w plazmę... cyny.
Na zachodzie projektuje się już inne źródła. Akcelerator który będzie
które znajdują sie w USA, Tajwanie??