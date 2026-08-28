Katastrofa w Azji. Po całych wsiach nie został ślad. Tak wyglądają doliny.
Katastrofa w Nepalu i Tybecie. Nowe zdjęcia satelitarne pokazują skalę zniszczeń po gwałtownych powodziach, które 26 sierpnia dotknęły górzyste tereny na granicy krajów. Na zestawieniu widać te same obszary w dwóch różnych momentach - w kwietniu 2024 roku oraz po środowej katastrofie.spere
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Komentarze (40)
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Oczywiście zaznaczę na początku że to tak nie działa i też że w żaden sposób nie umniejszam powagi tragedii. Natomiast w przeliczeniu proporcjonalnym na Polskę zniknęła by zapewne jedynie jedna mała wioska. Nadal rzecz jasna smutne.
https://youtu.be/ORPDEvHJZpA?is=NhUNGIRWaQc0eLaj
Dobrze że oznaczone które zdjęcie przed a które po
https://x.com/WxNB_/status/2093043188718027014