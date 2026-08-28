Szaleńczy rajd rowerzysty przez centrum Krakowa.
Rowerem 43 km/h ulicami centrum Krakowa między samochodami. Przejeżdża na czerwonym świetle, po pasach, na które wchodzi rodzina z dziećmi, zmienia gwałtownie pasy ruchu. I nie korzysta ze ścieżki dla rowerów, którą na pewnym odcinku ma tuż obok.MakeLifeGreatAgain
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Komentarze (116)
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@CheSlaw: Doskonale znają i doskonale rozumieją i łamią je z premedytacją, doskonale wiedząc co robią.
No dopuszczalnej prędkości nie przekrowczył więc chociaż tutaj spoko.
@marpic: zatrzymanie obywatelskie kijem w szprychy (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
W oczach łzy
Na liczniku:
Czterdzieści trzy
Od zawsze uskutecznia taką jazdę.
Imo typ jest zaburzony - jakieś spektrum autyzmu czy coś.
Nie pracuje, nie uczy się. Tylko jeździ ¯\(ツ)/¯
@rysiekkk: To z czego żyje?
Rente ma ?
@Seba-to-ja: oczywiście że się da xD
za 2 światła 30punktów by zdobył i miałby powtórkę z egzaminu - w tym kierunku rząd powinien zmienić prawo dawać zakaz jazdy na rowerze bo przekroczono liczbę punktów.