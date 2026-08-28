Nie będę bronił tego debila, bo jeździ jak debil, ale dla kontekstu dodam, że na tych Alejach jest ograniczenie do 50 km/h i nie ma żadnych ścieżek rowerowych poza kilkoma metrami przy Radio Kraków. Chodnikami nie można tam jeździć i rowerzysta ma obowiązek jechać tą ruchliwą ulicą albo szukać objazdów. I już nie raz widziałem, jak niebiescy łapią rowerzystów na wysokości przystanku AGH, bo jechali chodnikiem zamiast ulicą, ale to, że samochodziarze Pokaż całość