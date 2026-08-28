Nie żyje król Norwegii
Zmarł król Norwegii Harald V. Pałac Królewski przekazał w komunikacie. Był najstarszym panującym monarchą na świecie.henk
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Zmarł król Norwegii Harald V. Pałac Królewski przekazał w komunikacie. Był najstarszym panującym monarchą na świecie.henk
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (55)
najlepsze
@TgcRap4: Syna wydał za córkę naszego Mieszka ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Mina Karola podczas koronacji że musi uczestniczyć w tym cyrku mówiła wszystko
@Bladi89: Król w takim układzie zastępuje prezydenta... tylko król mniej się wtrąca, bo nie został wybrany jako kandydat żadnej partii politycznej.
@kinlej: Masz racje, znacznie lepszy jest były kibol na snusach jako głowa państwa, niż osoba od urodzenia przygotowywana do piastowania tego stanowiska ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ogólnie był lubiany.
[*]
No bo za darmo, w ramach reklamy tam się nie bawili