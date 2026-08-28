Niech spoczywa w pokoju, ale nie jest to dla mnie jakiś powód do żałoby. Monarchia to patologiczny ustrój, gdzie w dawnych czasach hodował krwawych tyranów a dzisiaj pasożytów żyjących na koszt z racji samego urodzenia. I pomyśleć, ze dzisiaj są monarchiści. Mentalność psa przykutego do budy.