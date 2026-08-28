Po jego dwóch ostatnich filmach z serii oraz jeszcze głupszym serialu (tak, serial, którego Scott był producentem okazał się jeszcze bardziej debilny. I tak - to jest możliwe...), ja sobie ten film odpuszczę. Nie zaufam już Scottowi, bo to jest cień twórcy, którym był za czasów pierwszego "Obcego" oraz niemniej wybitnego "Łowcy Androidów". Dał nam ten człowiek arcydzieła sci-fi, ale też uświadamia swoim dorobkiem, że geniusz twórczy to nie jest stała cecha, Pokaż całość