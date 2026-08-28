Powstanie film "Obcy: Przymierze 2".
Komentarze (52)
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Mi to szkoda tych filmów co ostatnio kręcił bo w każdym we fabule były jakieś świetne elementy, można było dostrzec potencjał na klasyka, ale cała reszta poza tymi elementami debilna i wychodzą gnioty. Szkoda tych scenariuszy i marek które niszczy ;(
Producenci musieli wymusić inne zakończenie.
Więc możliwe, że od zawsze nie miał wyczucia fabularnego, ale teraz ma wolność i realizuje swoje wizje fabularne.
@uncles: @Eponhall Muszą jak zwykle w jakiś idiotyczny sposób wpuścić ksenomorfa na pokład. Tolerancja lewicowa wydaje się być zrozumiała dla współczesnego widza albo wyborcy Tuska.
"Wpuśćcie w końcu tych obcych na pokład ! Kim są, ustali się później! Od czego macie służby?”
Obcego trudno zabić! Ale Prometeusz i Przymierze zabiło obcego na amen.
3 byla taka se, Obcy skonczyl sie na 2, reszta to już odcinanie kuponów na siłę