Chiny wygaszają rynek nieruchomości. Pekin buduje nowy model gospodarki
Chiny ograniczają rolę nieruchomości i konsumpcji, przekierowując kapitał do przemysłu, nowych technologii, elektromobilności, baterii i fotowoltaiki. Taka strategia może mieć poważne konsekwencje również dla Europy i Stanów Zjednoczonych.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (38)
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Chiny zawsze będą mogły wpuścić miliony biedniejszych Azjatów, my braku automatyzacji nie nadrobimy. Nasza produkcja będzie tylko droższa, a za 30 lat tym uberowym inżynierom trzeba będzie dać mieszkanie i emeryturę.
Gospodarka planowa na zswoje wady ale ma też zalety.
to tak jakbyś porównywał start z lądowaniem heh, zupełnie o czym innym mowie.
gospodarka nie-planowa ma zapogiec głodowaniu? patrz Wielki Kryzys w USA
Tel razem będzie to bańka AI/robotyka. Tylko że bańkę mieszkaniowa finansowali sami Chińczycy - to oni na kredyt brali. Bańkę AI będzie musiał finansować rząd bo nikt w to swoich pieniędzy nie włoży. Dodatkowo jeżeli te projekty wypalą to oznacza masowe bezrobocie i głód w Chinach - roboty zastąpią tania siłę roboczą... Dodatkowo oni nie mają tej
Tylko my zamiast inwestowac w roboty, ai, c------------k.... wybralismy opcje C - nasciagamy bydla z biednych krajow liczac ze pojda za nas do pracy. Faktycznie, hejtujmy chiny :P
latwo sie ocenia cudze decyzje ale usa/chiny przynajmniej jakies
Czyli z jednej bańki w drugą. Baterie, fotowoltaikę i elektromobilność już przegrzali i nic na tym nie zarabiaja.
Przy okazji swoimi dotacjami zabili ten przemysł np. w Europie.
Zbliża się wielkie załamanie gospodarcze i Chiny ze swoją gospodarką zbudowaną na eksporcie zdechną w kilka kwartałów.
pytanko: czemu Polzga tez tak nie zrobi? czemu nie możemy uczyć się od mądrych tylko machać szabelka jak goje