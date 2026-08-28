Przede wszystkim to stawiaja teraz na robotyzacje, automatyzacje, sztuczna inteligencje, gdyż za 15 lat, pokolenie obecnych 40 latków, które zabudowało skuces gospodarczy Chin pojdą na emerytury, a nie ma kto ich zastąpić. Za 15 lat jedna pracująca osoba będzie miała na swoich barkach dwoje rodziców w wieku emerytalnych (55 dla kobiet obecnie i 60 lat dla meżczyzn) i czworo dziadków. Chińska gospodarka bez ogromnej robotyzacji i automatyzcji grozi mocnym krachem. W chinach Pokaż całość