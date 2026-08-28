Wielomilionowe kary przez butelki. Minister ostrzega samorządy, a zapłacimy my
Już 1 października 2026 r. minie równy rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Cały czas wzbudza on mnóstwo kontrowersji, a wielu z nas zadaje pytania o jego praktyczny i ekonomiczny sens. Tymczasem w wywiadzie minister klimatu i środowiska, ostrzegła nas przed "wielomilionowymi karami".VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (16)
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Nie powinno mieć też żadnego
Zaraz wejdzie etcs 2 czy 3 i będziemy płacić jeszcze większe krocie za prąd żeby spekulanci na giełdzie mogli kosić kasę. I to wszystko przy aplauzie neuropków i pożytecznych idiotów bo planeta płonie.
Nasze państwo nie jest nasze. Dramat
@invit: babcia się nie dowie, bo te kary nie dotkną jej bezpośrednio. p0lak nie wie ile pieniędzy oddaje w podatkach za swoją pracę, a 50gr za butelkę to jest dla niego nic, a co dopiero go mają interesować jakieś kary nałożone na samorząd? Jeszcze się ucieszy, bo w
@marpic: Tak zapłaci że pewnie przy następnych wyborach zostanie europosłem z list KO i sobie będzie przytulać 20 tys. euro miesięcznie.
@T600: i dlatego został klepniety niemal jednoglosnie w parlamencie ( ͡° ͜ʖ ͡°)