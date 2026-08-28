Jak można było wprowadzić takie prawo?! Ja mam nadzieję że zapłacimy w c--j kar. Tak dużo, że nawet moja babcia się dowie czym ten system sortowania butelek jest. W-----a mnie to że ludzie dzisiaj wszystko przyjmują bezrefleksyjnie. Musimy poczuć, że ta cała ekologia nam wcale nie służy. Bez tego dyskusja się nie rozpocznie. Dopóki tak się nie stanie będą nas drenowali jeszcze bardziej pod płaszczykiem wymyślonych idei.