JSW tonie w miliardowych stratach. A teraz wypłaci zaległą Barbórkę z odsetkami
JSW tonie w miliardowych stratach, ale Barbórka musi być.fraciu
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JSW tonie w miliardowych stratach, ale Barbórka musi być.fraciu
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Komentarze (43)
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Za 20 lat eksportujemy prąd sąsiadom, mamy konkurencyjny rynek niewynikajacy tylko z niskich kosztow pracy i tani prąd. Nikt juz nie rozwaza kupowania auta
A tu należy wyrzucić na zbity pysk całe kierownictwo, związki zawodowe i cały nadmiar biurokracji. Zostawić specjalistów i górników, wydobycie od razu zacznie się opłacać.
@Vahanara888: Zagranica mnie raczej nie interesuje. Mnie interesuje nasze podworko:
-nauczyciele pracuja 9 miesiecy w roku (jakas smieszna ilosc godzin na dniowke) a pobieraja 12 PELNYCH pensji (plus trzynastka, plus Uwaga... 2x wczasy pod grusza. Raz z socjalnego, jak w duzej czesci firm, a raz maja GWARANTOWANE USTAWOWO. To gwarantowane ustawowo to cos kolo 2600pln.)
-nauczyciele maja (oprocz dziewieciomiesiecznego