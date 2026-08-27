A jak byl covid to ciagnelismy wegiel z Australii bo wychodzilo taniej. To na c--j utrzymywac tylu gornikow skoro taniej wychodzi kupic gdzie indziej a wegiel sie nie przeterminuje i jego cena z czasem nagle nie spadnie? W międzyczasie wycofac 800+ i rozpoczac pilnie budowe kilku elektrowni atomowych.



Za 20 lat eksportujemy prąd sąsiadom, mamy konkurencyjny rynek niewynikajacy tylko z niskich kosztow pracy i tani prąd. Nikt juz nie rozwaza kupowania auta Pokaż całość