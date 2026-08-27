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Niższe progi podatkowe? Śmiesznie łatwe zatrudnić kogoś na kontrakt. Gdzie na świecie jest coś porównywalnego z polskim ryczałtem? Do 300 tys. zł przychodu płaci się 830 zł. Ryczałt dla lekarzy to jest 14% dochodu. Nawet w USA najniższa stawka podatku dochodowego to jest 10%.Do Polski nie przyjadę lekarze z Zachodu bo:- stygmat Europy Wschodniej- konieczność nauki trudnego dla nich języka- i jeden punkt gdzie się