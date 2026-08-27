Szpital w Miastku zamknięty. Mieszkańcy wyszli na ulice
Szpital Miejski w Miastku przestał przyjmować pacjentów. Zadłużenie przekroczyło 40 milionów złotych, a w sądzie leży już wniosek o upadłość. Mieszkańcy wyszli na ulice, by wyrazić swój sprzeciw wobec likwidacji placówki.Bobito
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Komentarze (57)
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2. Upadłość - w trakcie.
3. Ciekawe czy będzie prywatyzacja czy g@wno-władza sprawę oleje.
- https://www.fakt.pl/wydarzenia/szpital-w-miastku-upadl-przez-dlugi-marsz-milczenia-w-protescie/djg8g77
- https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci/szpital-w-miastku-na-skraju-upadlosci-pielegniarka-pracuje-za-darmo/c9ykqfg
@MiKeyCo: przecież szpitale już teraz tak działają. Twoim zdaniem jak stanie za nimi właściciel albo inwestor nastawiony na zysk to będą MNIEJ drenować państwową kasę? xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
->
upadłość
->
prywatyzacja za grosze (przez tych upasionych lekarzy)
Tu są dwie a właściwie trzy grupy:
1. konowały które ciągną milionowe kontrakty bo nikogo innego nie ma
2. luxmedziarskie badziewie które zasługuje na polskiego Lujidża Mandżione, a które chce robić gównoszpitale klepiące tylko dochodwoe procedury, zaś resztę plebsu odsyłać do państwowych
3. kaowiacy, którzy od zawsze dążyli do realizacji celów swoich mocodawców z luxmedu - państwówka klepie nieopłacalne zabiegi, prywata kosi
Kupą. Kupa jest dość lepka, skleja. Choć niezbyt mocno.
Niższe progi podatkowe? Śmiesznie łatwe zatrudnić kogoś na kontrakt. Gdzie na świecie jest coś porównywalnego z polskim ryczałtem? Do 300 tys. zł przychodu płaci się 830 zł. Ryczałt dla lekarzy to jest 14% dochodu. Nawet w USA najniższa stawka podatku dochodowego to jest 10%.
Do Polski nie przyjadę lekarze z Zachodu bo:
- stygmat Europy Wschodniej
- konieczność nauki trudnego dla nich języka
- i jeden punkt gdzie się
Ktoś tym lekarzom po 5 etatów zatwierdzal, ktoś potem rozliczał szpitale, i też nie było uwag, kasa wypłacona. Tu była współpraca lekarze - władze szpitala (politycy) - NFZ (politycy).
W sprawie szpitala południowego zero aresztowań, zero przesłuchań, a poparcie stabilne, więc i wina wyborców.
@17loginbylzajety:
Ty lepiej sprawdz kto mianuje władze szpitali i NFZ i jeszcze powiedz, że oni są wybierani w transpartnych otwartych konkursach i decyduje kompetencja...
XXI wiek, 2026 rok i nadal trzeba wjkonywać pracę u podstaw. Nic dziwnwgo, że ten kraj się stacza. Glapinski tez został prezesem NBP bo to tski swietny finansista jest?