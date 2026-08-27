Parkowanie level Łódź Longi Longi z streamable.com dodany: 18 godz. i 13 min temu # parkowanie# samochody# januszeparkowania# motoryzacja# parking# prawojazdy 69 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (69)
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@mco111: Wczoraj chłop zaparkował suvem za 500k (gls jakis) obok przejściu dla pieszych dosłownie zasłaniając widok ludziom wchodzącym. Na zwrócenie uwagi miał to w dupie.
Na przeciwko dosłownie 10 metrów, pakring płatny 5zl.
O czym my mówimy w tym kraju po prostu by musiała być zmieniona mentalność.
@mco111: Niestety prawda, jakiś czas temu zdarzyło mi się zwrócić uwagę kilka razy i zawsze były odpowiedzi z agresją. Dodam że mówię najspokojniej jak się da XD.
Szczytem eskalacji był 120kg ulany k--s który się w----ł w kolejkę i na zwrócenie kulaturalnie uwagi że to przesada i
@Pawel993: czrmu wrzucasz przecietnego kowalskiego do wora z pasjonatami? żaden z tych ludzi nie jest petrolhedem na 100%
Swoją drogą już pomijając kwestie legalności, czy ogólniej kultury i rozpieprzanie trawników, że też ludziom po prostu nie szkoda samochodów wbijajać się w takie błotniste klepiska, przewalać przez krawezniki etc :D
500 zł, bo „pięćset złotych”, a nie „pięćsetzłotych”, nieuku.
@kris-komar: to miasto jest przygnębiające. „Te” używa się w liczbie mnogiej, np. te miasta są przygnębiające, te pytania są poniżające, ale to pytanie jest poniżające.
Jak by miał zimówki lub chociaż all season (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)