Ile idiotycznych komentarzy. Przecież było wykazane, że chłop chorował na schizofrenię i był w manii. To jest równoznaczne z wykluczeniem poczytalności i jakikolwiek proces traci sens. One nie miał realnego osądu rzeczywistości. A Wy tu p---------e o jakichś resortowych dzieciach xD. Jedynie kto jest winny w tej sytuacji to jego otoczenie, które ignorowało sygnały oraz instytucje, które w porę nie zareagowały.