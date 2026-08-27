Sprawa Mieszka R. Prokuratura zawnioskowała o umorzenie postępowania
Finał głośnego zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W piątek 28 sierpnia sąd może zdecydować o losie Mieszka R., który jest oskarżony o brutalne morderstwo. Prokuratura zawnioskowała o umorzenie postępowania. Ojciec - radca prawny, Matka - Doktor prawa, wykładowca akademickibirman
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Komentarze (116)
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@Altar: za winnego również nie został uznany
@Indoctrine: o co? Nikt go nie wypuści, bo i po co? zwłaszcza, że podchodzi pod ustawę o bestiach