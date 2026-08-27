Peter Cullen nie żyje.
Zmarł Peter Cullen, kanadyjski aktor głosowy, który od ponad czterdziestu lat był głosem Optimusa Prime'a w serii Transformers. Odszedł 26 sierpnia w otoczeniu rodziny. Miał 85 lat.TheThunderLord
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Zmarł Peter Cullen, kanadyjski aktor głosowy, który od ponad czterdziestu lat był głosem Optimusa Prime'a w serii Transformers. Odszedł 26 sierpnia w otoczeniu rodziny. Miał 85 lat.TheThunderLord
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Komentarze (29)
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@K1DoN: Mniej znanych też, to taki wiek że się sporo umiera w nim.
fajny materiał, jak wykreował głos optimusa
https://www.youtube.com/watch?v=gpjhI-eRE6c
R.I.P. Peter.