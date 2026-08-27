cbzc - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

nie można im bezpośrednio zgłosić faktu bycia poszkodowanym mimo że to oni jako jedyni rozumieją z jakich mechanizmów korzystają przestępcy

odpisują do 24h że trzeba sobie iść na zwykły komisariat i tam decydują....

i zamiast ministerstwo szukać przyczyny czemu nie potrafią śledzić każdej sprawy szuka podkładki czemu cbzc będzie miało do 90dni szukać kto korzystał z bankomatu... a gdy już będą mieli wizerunek osoby która wypłaciła Pokaż całość