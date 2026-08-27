Resort sprawiedliwości chce, by operatorzy bankomatów nagrywali klientów
Klienci zakrywający twarz mają być karani grzywną. Do nagrań ma mieć dostęp wiele instytucji, m.in. sądy, prokuratura, policja.roman-jarzyna
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Klienci zakrywający twarz mają być karani grzywną. Do nagrań ma mieć dostęp wiele instytucji, m.in. sądy, prokuratura, policja.roman-jarzyna
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Komentarze (35)
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Ok 254 tysiące osób.
To porównywalnie do liczebności StaSi.
Powinno się dostać i jednym i drugim.
nie można im bezpośrednio zgłosić faktu bycia poszkodowanym mimo że to oni jako jedyni rozumieją z jakich mechanizmów korzystają przestępcy
odpisują do 24h że trzeba sobie iść na zwykły komisariat i tam decydują....
i zamiast ministerstwo szukać przyczyny czemu nie potrafią śledzić każdej sprawy szuka podkładki czemu cbzc będzie miało do 90dni szukać kto korzystał z bankomatu... a gdy już będą mieli wizerunek osoby która wypłaciła
- skradł dokumenty/dane uwierzytelniające ofiary
- posługuje się tożsamością ofiary
- oszukał bank by uzyskać dostęp do środków lub zdolności kredytowej ofiary
- posługuje się numerem telefonu zarejestrowanym na żula lub nieistniejącą osobę
- kłamie w wszelkich zeznaniach na wnioskach pożyczkowych
@Altar: Piszesz w tonie, jakby nie miało się zmienić nic. Czy zatem obecnie zostaniesz ukarany grzywną, jeżeli zakryjesz twarz przy korzystaniu z bankomatu? Czy obecnie instytucje mogą sobie w swobodny sposób przeglądać takie nagrania czy jednak muszą mieć podstawę np. prowadzone śledztwo?
@roman-jarzyna: A pytanie dotyczy "teorii" czy "praktyki"?
Do nagrań z każdej Żabki zresztą też.