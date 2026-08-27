Tusk już raz dotknął wiek emerytalny i w nagrodę dostał 8 lat banicji z polskiej polityki, bo mniej-więcej tyle czasu trzeba żeby ludzie zapomnieli.



Bo jakieś tam zależności ekonomiczne to akurat elektoratu nie interesują, elektorat życzy sobie niskiego wieku emerytalnego, wysokich emerytur i na taki plan chętnie zagłosuje ;)



Nikt nigdy więcej za to się nie weźmie, bo wyniki tamtego eksperymentu są znane, a politycy pamiętają takie rzeczy dłużej niż wyborcy.

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