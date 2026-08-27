63 lata wieku emerytalnego dla wszystkich. Potem przyjdą kolejne progi
Kobiety i mężczyźni powinni mieć ustalony taki sam minimalny wiek emerytalny uważa prof. Marek Góra. Według eksperta nie ma racjonalnych argumentów przemawiających za dalszym różnicowaniem tego wieku.amadeus86
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 163
- Odpowiedz
Komentarze (163)
najlepsze
Bo jakieś tam zależności ekonomiczne to akurat elektoratu nie interesują, elektorat życzy sobie niskiego wieku emerytalnego, wysokich emerytur i na taki plan chętnie zagłosuje ;)
Nikt nigdy więcej za to się nie weźmie, bo wyniki tamtego eksperymentu są znane, a politycy pamiętają takie rzeczy dłużej niż wyborcy.
O temacie można zapomnieć
@Bijelodugme: Tu nie chodzi tyle o rozwój technologiczny co o demografię.
Zobacz jak wygląda piramida wieku na czas kiedy ostatni wyż demograficzny lat 80 wejdzie w wiek emerytalny i ile ten wyż demograficzny będzie miał wtedy dzieci u szczytu rozwoju zawodowego.
Oczywiście może tak być że ten dół uda się zasypać humanoidalnymi (albo i niehumanoidalnymi) robotami sterowanymi AI które zastąpią ludzi w większości
@wujcio_dobra_rada: nie musiały, codzienne chlanie wódy i browarów wystarczało
Bo w tych negocjacjach trzeba 1000lat dla kobiet i -5000lat dla mężczyzn. Inaczej nigdy nie spotkasz się po środku przy logice "mało sprząta"
a fakty:
@BrakWolnegoLoginu: rzuć okiem na proporcje ile osób pobiera świadczenie emerytalne do tego ile osób pracuje. Później zobacz prognozy zmiany tych proporcji w czasie. Nie są zbyt optymistyczne. Teoretycznie pracujesz na swoją własną emeryturę, ale skoro w ZUSie brakuje hajsu i jest dotowany z budżetu państwa to w praktyce pracujesz na emeryturę obecnych emerytów. Czym mniej osób będzie pracować
o ty faceciku, pewnie nie może ci ustać. incelu.