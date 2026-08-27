NVIDIA chce przejąć Hugging Face. Transakcja ma wynosić niemal 13 mld dol.
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Komentarze (44)
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Jak dochód netto mają 60 mld $ za kwartał (2 2026), to 13 mld zarabiają w około 20 dni. Czyli dla nich to jak na waciki... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@rzezbi: IMO:
To są roczne przychody Hugging Face, a nie Nvidii.
Tu masz kwartalne Nvidii:
EN: https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidia-net-income-more-doubles-065254277.html
PL: https://cryps.pl/nvidia-zarobila-prawie-60-mld-usd-w-kwartal-akcje-wystrzelily-jednak-z-innego-powodu/
Komentarz usunięty przez autora
Jeśli bańka pęknie, to Nvidia będzie miała dużo problemów.
Natomiast muszą powstawać tańsze modele wtedy automatyzacja ma sens. I powstają czasem (np. ostatni Qwen 3.8)
A jak kupi NVIDIA - w sumie cel biznesowy jest promowanie i robienie za darmo narzędzi dla AI. Bo oni sprzedają łopaty
@ukradlem_ksiezyc: od kiedy? xD Policz ile kosztuje transfer w chmurach.
@LadySandra: np. przejąłby taki Anthropic.