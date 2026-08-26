Siema wszystkim! Chciałbym pochwalić się moim hobby, którym zajmuję się od marca – kaletnictwem. Zacząłem z czystej ciekawości, a teraz coraz bardziej mnie to wciąga. Robię portfele i nerki, a w tej chwili przygotowuję się do swojego największego projektu jak dotąd: plecaka. Wrzucam kilka fotek, żeby się pochwalić
Moja przygoda z kaletnictwem
Siema wszystkim! Chciałbym pochwalić się moim hobby, którym zajmuję się od marca kaletnictwem. Zacząłem z czystej ciekawości, a teraz coraz bardziej mnie to wciąga. Robię portfele i nerki, a w tej chwili przygotowuję się do swojego największego projektu jak dotąd: plecaka. Wrzucam kilka fotek, żebBarabasZ2647263
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