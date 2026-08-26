Trochę mało treści w tym "artykule".



10 lat to sporo żeby coś poukładać w najbardziej zebanej główce, to po pierwsze. Po drugie - sprawca to zdrowy chłop a swoim czynem wyrządził duże szkody - ma szansę pracując, płacić renty ofiarom swojego zamachu - np. w wysokości połowy swoich dochodów. Jeśli złożył taką deklarację to wtedy jego przedterminowe zwolnienie ma sens. A jeśli nie spełnił tych warunków - to nie ma.