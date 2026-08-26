Paweł R. który w maju 2016 roku podłożył b---ę w autobusie miejskim we Wrocławiu właśnie wyszedł na wolność dzięki instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia. Slava resocjalizacyji!
Zamachowiec z Wrocławia na wolności!
Paweł R. który w maju 2016 roku podłożył b---ę w autobusie miejskim we Wrocławiu, właśnie opuścił ZK w Rawiczu dzięki instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia. W 2021 został prawomocnie skazany na 15 lat wiezienia.-starykuc967-
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Komentarze (19)
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młody chłopaczyna musi zyć teraz bez kończyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_we_Wroc%C5%82awiu_(2016)
10 lat to sporo żeby coś poukładać w najbardziej zebanej główce, to po pierwsze. Po drugie - sprawca to zdrowy chłop a swoim czynem wyrządził duże szkody - ma szansę pracując, płacić renty ofiarom swojego zamachu - np. w wysokości połowy swoich dochodów. Jeśli złożył taką deklarację to wtedy jego przedterminowe zwolnienie ma sens. A jeśli nie spełnił tych warunków - to nie ma.
@Jerry071: nie ma ofiar ponieważ bombercel spartaczył "robotę" 乁(♥ ʖ̯♥)ㄏ