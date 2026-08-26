Jeżeli inni nie mają odwagi zróbmy to my POLACY. ZBIERZMY GRUPĘ 300 POLAKÓW POD SIEDZIBĄ FACEBOOKA, W ŚRODKU TŁUMU INFORMATYCY Z NOŻYCZKAMI ŻEBY PRZECIĄĆ KABLE. NIECH NA ZEWNĄTRZ CZEKA BARDZO DUŻO AUT ODPALONYCH Z KIEROWCAMI. POKOJOWO WCHODZIMY IDZIEMY I NIE ZAPRZYMUJEMY SIĘ. OTACZAMY ZUCKERBERGA I SERWEROWNIĘ. LUDZIE ODPINAJA KABLE I PRZYGOTOWUJĄ SERWERY DO WYNIESIENIA. I WYCHODZIMY.ONI W ŚRODKU OSLANIANI. JEDZIEMY WSZYSCY PRZED I ZA ZEBY NIKT NAS NIE ZATRZYMAŁ I CIĄGLE BLOKUJEMY Pokaż całość