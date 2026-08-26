Polska powinna zacząć blokować Facebooka i Instagrama na kilka godzin dziennie?
Polska mogłaby czasowo blokować Facebooka i Instagrama, np. godzinę dziennie, by wywrzeć presję na Metę w sprawie oszukańczych reklam. Meta usuwa setki tysięcy polskich treści i reklam, ale działania te uznawane są za niewystarczające. Taka blokada byłaby jednak prawnie kontrowersyjna i trudna do uzthe-great-reset
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Komentarze (64)
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@Karabinek: czyli 0 straty
Po prostu neta nie ma to ani gier nie ma (chyba że masz piraty albo wersję offline) wykopu też nie będzie. To filmy sobie ściągnij i będziesz mógł oglądać 🤣