Bank nigdy nic nie zamyka ani nie usuwa, miałem kiedyś w konto u jednego z krajowych czempionów.

Jechałem daleko na długo to zamknałem konto żeby się nie okazało że mi coś z d--y naliczali 10 lat xd

No i po prawie dekadzie wracam, idę otworzyć konto w tym samym banku... I na papierach widzę że te cyfeki to kojarzę jakoś...

No i oczywiście, wyciągam kwity z kartonu patrzę:

Ten sam numer konta, ten sam numer użytkownika Pokaż całość