Wygasłe karty kredytowe przywrócone do działania przez naukowców w celu...
dokonywania nieautoryzowanych płatności. Naukowcy odkryli sposoby na ponowne aktywowanie kart kredytowych, których termin ważności upłynął, w celu przeprowadzania nieautoryzowanych transakcji, co wskazuje na nowe luki w zabezpieczeniach systemów płatniczych. Odkrycie to budzi obawy dotyczące...Tired_
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Komentarze (27)
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Karte trzeba bylo zwyczajnie nagrac jeszcze raz. Późniejsze automaty fizucznie niszczyly taśme robiac na niej cos w stylu pocięcia/odcisku.
Znam przypadek, gdzie małolat, 17 lvl, tak Dziubak z podwędzonych kart po max 500 zeta i 3 lata tak robił. W końcu wpadł, bo trafił na kogoś, kto się jorgnął i jak dalej pogrzebali, to coś 43 sprawy miał w sumie.
Jak ktoś ma dużo operacji na koncie to czasami ciężko wyłapać jakieś pojedyncze.
Szczególnie jak np jest to konto wspólne z malżonkiem, więc nie wszystkie tranzakcie są twoje.
Jechałem daleko na długo to zamknałem konto żeby się nie okazało że mi coś z d--y naliczali 10 lat xd
No i po prawie dekadzie wracam, idę otworzyć konto w tym samym banku... I na papierach widzę że te cyfeki to kojarzę jakoś...
No i oczywiście, wyciągam kwity z kartonu patrzę:
Ten sam numer konta, ten sam numer użytkownika