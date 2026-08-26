Rano 26 sierpnia 2026 r. (ok. 8:378:40 czasu lokalnego) duży fragment lodowca na wysokości około 5200 m n.p.m. oderwał się i spadł prawie kilometr w dół do doliny rzeki Lhende Khola (dopływ Bhote Koshi / Bhotekoshi). Upadek wygenerował ogromną masę lodu, skał, błota i wody, która z ogromną prędkośc