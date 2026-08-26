Meta zapłaci 16,68 mld dolarów. Jest ugoda
Meta zawarła ugodę z władzami 29 amerykańskich stanów w sprawie zarzutów dotyczących wpływu Facebooka i Instagrama na dzieci i nastolatków. Firma może zapłacić nawet 16,68 mld dolarów i zgodziła się na istotne zmiany w działaniu swoich platform. To finał procesu...Tired_
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Komentarze (3)
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To tak, jakbym truł wszystkich w pracy, dosypując im do kawy coś. W ramach ugody - zostanę obciążony grubą karą, którą zapłacę pracodawcy. A otruci - nic
Najważniejsze czy meta zmieni swoją politykę.