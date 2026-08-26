Meta miała wpływ i działała na dzieci i nastolatków na całym świecie, co udowodniła sprawa przed sądem, i z której wykręcili się ugodą. Ugodą w ramach której Meta zapłaci 16.68mld $ - ale komu? tym dzieciom i nastolatkom na całym świecie? Nie, zapłaci rządowi/stanowi USA.



To tak, jakbym truł wszystkich w pracy, dosypując im do kawy coś. W ramach ugody - zostanę obciążony grubą karą, którą zapłacę pracodawcy. A otruci - nic Pokaż całość