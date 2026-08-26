17-latka na Sardynii potrącona przez łódź z migrantami.
17-latka na wakacjach straciła przytomność i doznała kilku złamań po zderzeniu z motorówką pełną nielegalnych. Ci nawet nie postanowili pomóc ruszyli do brzegu i próbowali uciekać.awe-spam
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Komentarze (24)
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#montypython
miała szczęście, złamania dość szybko się zrosną, ale złamaną psychikę po zbiorowym gwałcie ciężko uleczyć ¯\(ツ)/¯
@DasAdi: bo to byly same matki z dziećmi
@andrzej67: Lub w odwrotnej kolejności.
@cyganztorunia: Aż 1 i to i tak nowe zjawisko. Jeszcze 5 a tym bardziej 10 lat temu aktualny stan byłby nie do wyobrażenia. Ostatnie zalety Polski są nam odbierane.
Po COVIDZie jest szał powrotów Polek z brązowymi dziećmi z Europy. Do tego ten import kolorowych którzy z miejsca łapią zakompleksione i z niskich klas polki. Tego już nikt łatwo nie odkręci. Po WW2 mieliśmy nowe czyste