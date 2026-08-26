Cześć Wykopowicze!



Każdy z nas widział setki zbiórek w internecie w stylu „dajcie nam na sprzęt”. W OSP Żabce (woj. lubelskie) stwierdziliśmy, że zrobimy to zupełnie inaczej. Zbliża się 100-lecie naszej jednostki i potrzebujemy nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Zamiast wyciągać rękę po dotacje i gotówkę od ludzi, wystartowaliśmy z „Operacją 4 Miliony”:



Cel: Zebranie 4 000 000 plastikowych butelek PET oraz puszek aluminiowych i wymiana ich w systemie recyklingu / kaucyjnym.



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