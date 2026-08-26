Zamiast żebrać o miliony, zbierają 4 000 000 butelek i puszek na wóz strażacki
Strażacy z OSP Żabce ruszyli z unikalną w skali kraju Operacją 4 Miliony. Zamiast prosić o pieniądze, zbierają butelki PET i puszki. Co więcej: swój obecny wóz bojowy oddadzą za darmo tej jednostce OSP, która zbierze najwięcej. Ruszyła mapa punktów w całej Polsce.grzesiekj2
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Komentarze (31)
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@grzesiekj2: tylko z przyczepką XD
Każdy z nas widział setki zbiórek w internecie w stylu „dajcie nam na sprzęt”. W OSP Żabce (woj. lubelskie) stwierdziliśmy, że zrobimy to zupełnie inaczej. Zbliża się 100-lecie naszej jednostki i potrzebujemy nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Zamiast wyciągać rękę po dotacje i gotówkę od ludzi, wystartowaliśmy z „Operacją 4 Miliony”:
Cel: Zebranie 4 000 000 plastikowych butelek PET oraz puszek aluminiowych i wymiana ich w systemie recyklingu / kaucyjnym.
Zero
@grzesiekj2: a na stronie można wpłacić wirtualne puszki XD trochę to kiepski zabieg
Dla nich to pewnie jak splunąć a zagranie marketingowe pierwsza liga.
Już widzę tą reklamę w tv:
Biurwa odbiera telefon.
Przecież kaucja z puszek i butelek nie bierze się z powietrza. Ktoś musi najpierw kupić butelkę czy puszkę z napojem i zapłacić za nią kaucję. Po co więc komplikować sprawę?
Wizyta była okazją do podsumowania dotychczasowej pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy.
Bezpośrednio po spotkaniu przekazano ukraińskim strażakom 21 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz 60 palet zawierających pomoc humanitarną w postaci sprzętu specjalistycznego.