Chyba policmajstrowi rurka zmiękła jak posłuchał co audytor ma do powiedzenia i ile go i co go czeka jak dokona nielegalnego legitymowania/zatrzymania ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Swoje dodała też gadka o prokuraturze i czynach karalnych zapewne.



Ochrona jak zwykłe - popis (nie)umiejętności. Ciekawe czy pójdzie to do sądu i jak tam będzie skomplał serisek?