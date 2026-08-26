Ochrona Seris wyskakuje do mnie z karabinem! Na chodniku! Grożą pobiciem
Najpierw traktują jak dziecko, używają wulgaryzmu, potem wychodzą z bronią w ręku, straszą policją i pobiciem, bo dostałbym w trąbę gdyby byli poza pracą! Ochrona wojska SERIS wita w Królewie Malborskim.PieknyWojciech
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Komentarze (39)
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Ochrona jak zwykłe - popis (nie)umiejętności. Ciekawe czy pójdzie to do sądu i jak tam będzie skomplał serisek?
Zgodnie z art. 71 Ustawy o obronie Ojczyzny, ewidencja wojskowa zbiera dane identyfikacyjne, adresowe, zawodowe i zdrowotne, które są potrzebne do oceny, czy nadajesz się do obrony kraju Rozdział 3 Ewidencja wojskowa - Ustawa o obronie Ojczyzny .... Są to: dane podstawowe: PESEL, imiona, nazwisko, imiona i PESEL-e rodziców Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi. Adresy i kontakty:
@jatylkopatrze2: A gdzie jest mowa o zbieraniu danych bo mają taki kaprys tak jak ten policjant mówi o tym na filmie?