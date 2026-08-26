Kaliski szpital na pasku: 28 mln zł długu, 27 mln zł na pensje lekarzy
Jeden z radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z Prawa i Sprawiedliwości wyliczył, że gdy kaliski szpital kończył 2025 r. ze stratą 28 mln zł, na rocznych zestawieniach płacowych szesnastu lekarzy znalazło się łącznie ponad 27 mln zł.wykopowicz19870808
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
Ja boję się w wydatki na jdg włożyć koniecznie mi rzeczy za kilkanaście złotych, a świnie przy korycie tylko się wymieniają.
@ShortyLookMean: Absolutnie żadnego znaczenia nie ma wiek miasta. To trochę dziwne że tego nie wiesz.
albo zamknac w p---u ten szpital a lekazom podniesc wynagrodzenia 3 razy i niech sobie prywatnie ludzi przyjmują
A następna opcja, to lekarze prywatnie przyjmują, jak weterynarze, kupują za swoje pieniądze sprzęt, tomografy (albo dostęp do nich), a jak prywatnie będą za drodzy, to pacjenci wyjadą do Czech, Niemiec na nfz... i nie będzie 2 mln w
@koza_zniszczenia: w tym szpitalu na dodatek...niech pusty nie stoi.
(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Konowalskie złodzieje pewnie nawet nie złapały by ironii jak by ktoś to zaproponował.