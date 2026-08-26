Było. I "o krok", a nie "o kork".



Kierowca merca jechał ok. 80 km/h w obszarze zabudowanym, w rejonie skrzyżowania i przejść bez sygnalizacji. Do tego wydaje się nie hamować, a na sam koniec zjechał nieznacznie w lewo, żeby trafić "wymuszającego" w tył, zamiast odbić lekko w prawo. Mocno podejrzane zachowanie.



Zaznaczony odcinek merc pokonał w około 1,2 s, czyli jechał jakieś 27 m/1,2 s=22 m/s=80 km/h. Plus minus kilka km/h. Zdecydowanie Pokaż całość