O krok od tragedii! Finał mógł być równie tragiczny jak w Krakowie
Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Tychy opublikował nagranie z bardzo niebezpiecznej sytuacji na drodze. Wideo pochodzi z maja.Za winnego uznano kierowcę Toyoty. Sami oceńcie i zastanówcie sie czy w tym miejscu też poruszalibyście sie z taka predkością jak kierowca Merc?3_2_8_i
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Komentarze (58)
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Oczywiście zakładając że film nie jest przyspieszony.
Wymuszenie pierwszeństwa oczywiście ewidentne, ale prędkość wydaje się być tu czynnikiem nie do zaniedbania.
Mierzę od pierwszej klatki na której zrównany jest z końcem linii do kratki ściekowej gdzie widać wyraźnie kiedy zrówna się z nią cień samochodu.
To daje 16.5m w 20 klatek przy 25 fps, czyli 75km/h.
Kierowca merca jechał ok. 80 km/h w obszarze zabudowanym, w rejonie skrzyżowania i przejść bez sygnalizacji. Do tego wydaje się nie hamować, a na sam koniec zjechał nieznacznie w lewo, żeby trafić "wymuszającego" w tył, zamiast odbić lekko w prawo. Mocno podejrzane zachowanie.
Zaznaczony odcinek merc pokonał w około 1,2 s, czyli jechał jakieś 27 m/1,2 s=22 m/s=80 km/h. Plus minus kilka km/h. Zdecydowanie
Kierowca merca jechał ok. 80 km/h w obszarze zabudowanym, w rejonie skrzyżowania i przejść bez sygnalizacji. Do tego wydaje się nie hamować, a na sam koniec zjechał nieznacznie w lewo, żeby trafić "wymuszającego" w tył, zamiast odbić lekko w prawo.
@Altar: zagrożenie było bo merc z---------ł
Na filmie również statystyczny kierowca mający pierwszeństwo na drodze, ślepo z--------a bez patrzenia na innych uczestników ruchu