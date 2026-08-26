moj ulubiony sklep, nie ma kolejek, szybko otwieraja drugie kasy jak sie poprosi, obsluga nie wyglada jak bezdomni z ukraińskiego smietnika cukrzycą typu drugiego. Schludnie, estetycznie. Na minus - ceny warzyw/owoców wyższe niz na targowisku i wcale nie lepsze (sałata to dramat), dosyć mały wybór towaru i większość nur fur dojczland, oferta dosyć standardowa.

Niemniej w zestawieniu z biedrą to jest naprawde ekskluziw sklep.