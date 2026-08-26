Pół miliarda strat Aldi w Polsce! Co ze sklepami?
Jednocześnie sieć może pochwalić się wzrostem obrotów netto ze sprzedaży, które przekroczyły w 2024 roku 4 mld zł. Aldi Polska nie osiągnęła łącznego zysku netto od 2008 roku, lecz stale notuje straty finansowe związane z intensywną ekspansją i inwestycjami na polskim rynku.barbara-janusz
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Komentarze (58)
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Co to za archiwalia?!
@barbara-janusz
Niemniej w zestawieniu z biedrą to jest naprawde ekskluziw sklep.
@nie_odpisuj: spokojnie zaraz się rozkręci i Polacy będą bogatsi i będą tam chodzili.