Ministerstwo chce zmian w systemie kaucyjnym. Chodzi o pieniądze po zwrocie
Bon wydrukowany przez automat po oddaniu butelek i puszek nie powinien zamieniać zwrotu kaucji w obowiązek kolejnych zakupów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada uporządkowanie zasad dotyczących takich bonów. Mają być ważne dłużej, a przede wszystkim na podobnych zasadach4869
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Komentarze (46)
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@kopawdupeswiniom: Nie przejmuj się, pewnie zlikwidują zostawiając ludzi bez możliwości odebrania swojej kaucji.
@-Instruktor: Gdyby tak szacunkowo założyć, że statystyczny Kowalski straci rocznie na tym debilnym pomyślę 1 godzinę rocznie, to mamy 37 milionów roboczogodzin. Ile teraz teraz najniższa za godzinę, 25 zł? To będzie prawie miliard za które nikt nikomu nie zapłaci.
Przy 2080 h/rok byłoby to ok. 17800 etatów.
18 tysięcy darmowych pracowników na pełen